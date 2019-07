Eleonora Daniele su Instagram prega per la donna aggredita dall’ex marito

Fonte : dilei

(Di lunedì 22 luglio 2019)con parole toccantiper Maria Antonietta Rositani, ricoverata da 4 mesi al Policlinico di Bari in seguito all’aggressione dell’ex, Ciro Russo. La presentatrice si era occupata del caso a Storie Italiane. Oggi sudà forza e sostegno allale cui condizioni si sono aggravate e lotta tra la vita e la morte, dopo che l’exlo scorso 12 marzo ha tentato di ucciderla cospargendo di liquido infiammabile la sua auto. Scrive la: Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata. Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte , come una leonessa . E poi la preghiera: Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia , perché non è giusto. Non è giusto che a lottare siano le persone come te :anime speciali che ...

