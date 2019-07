Bimbo scomparso ritrovato dopo 18 anni grazie a una app per lʼinvecchiamento come Faceapp

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un bambino rapito 18fa è statoad una applicazione per l’invecchiamentoil popolare, ma molto più sofisticato e potente. È successo in Cina, dove una coppia di Shenzhen ha potuto riabbracciare il figlio Yu Weifeng, ora 21enne equando aveva solo trementre giocava vicino al cantiere in cui lavorava il padre. La polizia locale ha spiegato che il giovane è stato rintracciatoad un sofisticatissimo modello di riconoscimento facciale supportato da intelligenza artificiale, che ha identificato il volto di un adulto basandosi sui lineamenti di quando era un bambino piccolo. Anche se i genitori avevano fornito campioni del suo sangue, in tutti questile indagini non avevano portato da nessuna parte. La tecnologia dell’intelligenza artificiale è stata introdotta all’inizio di quest’anno per assistere le operazioni contro la ...

