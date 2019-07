Badante ubriaca picchia 92enne e prende a calci i carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Claudio Carollo A Moncalieri una 52enne di nazionalità romena ha aggredito l'anziana che doveva accudire scaraventandola anche contro un vetro andato in frantumi È rincasatae fuori di sé, ha percosso la donna di 92 anni che aveva in affidamento e preso ache sono intervenuti. Unaromena di 52 anni è finita in manette a Moncalieri, paesino del Torinese, per i reati di lesioni aggravate, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Rientrata nell'abitazione dove avrebbe dovutorsi cura dellaha invece aggredito l'anziana, che avrebbe poi raccontato di essere stata strattonata per i capelli dallaper la casa, spintonata a destra e a manca contro i mobili e di essere stata scaraventata ancora più pericolosamente contro il vetro di una finestra, andato in ...

