Vogliamo giustizia! 300 persone in piazza per Rocky | il cane ucciso da un poliziotto

(Di domenica 21 luglio 2019) Oltre 300sono scese in, ieri pomeriggio, per chiedere giustizia per il. È successo lo scorso sabato 20 luglio a Napoli, in una manifestazione organizzata dal Partito Animalista Europeo a cui però hanno aderito anche altre associazioni di settore e molti cittadini. Ma chi è? Si tratta di un pitbull ferito a morte durante un’operazione di polizia avvenuta lo scorso 12 luglio in via Cesare Rossaroll. E il corteo è avvenuto proprio qui.Per poi spostarsi a via Medina, sotto la Questura di Napoli, dopo aver attraversatoGaribaldi e Corso Umberto I. Tantissimeche, durante il cammino, hanno scandito cori contro la polizia, slogan contro le forze dell’ordine e parole forti. L’agente che hal’animale, intanto, è stato scoperto, il suo nome è circolato sui social e lui e la sua famiglia sono stati oggetto di minacce gravissime. Sulla morte ...

