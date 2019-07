Una corsa per la ricerca a Scoglitti | vince la solidarietà

L'America celebra i 50 anni dall'allUnaggio rilanciando la corsa allo spazio : L’America celebra i 50 anni dello storico sbarco sulla luna con feste, gare e show ma mentre prepara il ritorno già guarda a Marte rilanciando la corsa allo spazio.“La mia amministrazione è impegnata a ristabilire il predominio e la leadership della nostra nazione nello spazio per i secoli a venire. Ho ordinato alla Nasa di mandare il prossimo uomo e la prossima donna sulla Luna e di fare il prossimo balzo gigante, ...

Spazio : la Cina sul podio nella corsa alla LUna : La Cina, in collaborazione con diversi paesi, è in prima linea nell’esplorazione Lunare. In un articolo pubblicato il 18 luglio su Science, un team di ricercatori del Chinese Academies of Science ha illustrato i piani futuri del China Lunar Exploration Program (Clep) nei prossimi tre decenni. “Cinquant’anni dopo che Neil Armstrong ha compiuto un piccolo passo per l’uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità, il lander cinese CE-4 e il rover Yutu ...

Spazio - Saccoccia : “L’Italia è già nella corsa al ritorno sulla lUna come partner fondamentale - vogliamo contribuire al LUnar Gateway” : “L’Italia è già nella corsa al ritorno sulla luna“. Lo ha riferito all’Adnkronos il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, spiegando che “grazie a tutti gli investimenti, i contributi diretti alle attività spaziali europee, noi siamo il partner fondamentale nella corsa al ritorno sulla luna”. “Il 2 maggio scorso sono arrivato all’Asi e già il 5 maggio ero a Washington a ...

Continua l’attività eruttiva dell’Etna : la scorsa notte si è aperta Una bocca effusiva sul fianco nord del cratere : Continua l’attività eruttiva nel nuovo cratere di sud-est dell’Etna. Lo rende noto l’Osservatorio Etneo dell’Ingv. Nella notte, all’1.07, si è aperta una bocca effusiva sul fianco settentrionale del cratere, che ancora in questo momento sta emettendo una colata di lava diretta verso il versante occidentale della Valle del Bove. Il fronte lavico attivo era a circa 1,5 chilometri dal punto d’emissione. E’ ...

Sbarco sulla LUna - 50° anniversario dell’allUnaggio : eppure era l’Urss che stava per vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

La corsa alla lUna e la geopolitica Usa-Urss negli anni della guerra : In fondo alla Prospettiva Mira, a Mosca, quasi di fronte al gigantesco hotel Cosmos, c'è il Monumento ai Conquistatori dello Spazio. È un obelisco di 107 metri in cima...

La corsa alla LUna dallo Sputnik ai giorni nostri : un testa a testa tra USA e URSS : Il 20 luglio 1969 la corsa allo spazio tra USA e Unione Sovietica culminò con il primo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. La corsa tra le due nazioni era iniziata il 4 ottobre 1957 con il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, e il 3 novembre 1957, con lo Sputnik 2, che portò nello spazio il primo essere vivente, la cagnetta Laika. Gli USA puntavano, invece, sul progetto Vanguard, ma il 6 dicembre 1957 il lancio fallì. Il ...

A cinquant'anni dall'allUnaggio riparte la corsa allo spazio (con nuovi protagonisti) : “L’Aquila è atterrata”: il 20 luglio di 50 anni fa le parole del comandante Neil Armstrong arrivarono nitide al centro di controllo della Nasa a Houston e da lì rimbalzarono sulle tv e le radio di tutto il mondo, in un entusiasmo che molto probabilmente non è stato ancora eguagliato da nessun’altra impresa umana. Quelle immagini in bianco e nero annunciavano un futuro luminoso e quasi ...

Come l'Urss perse la corsa alla lUna : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacità di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna, i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race', ma all'ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio, la battaglia più appassionane combattuta nella Guerra Fredda. In pochi ricordano la lunga supremazia dell'Urss rispetto agli Usa nello spazio, anche nell'approssimarsi del ...

Vela : LUna Rossa esordirà a Cagliari nell’aprile 2020 per la corsa verso l’America’s Cup : Partirà da Cagliari, dal 23 al 26 aprile 2020, il percorso di Luna Rossa verso la trentaseiesima edizione dell’America’s Cup, il sogno di mezzo mondo velico del quale il Challenger of Record è interprete da vent’anni abbondanti. Se era nota la scelta di Cagliari quale luogo di svolgimento di queste regate, non lo erano le date, oggetto di una decisione da parte dell’organizzazione al termine di un incontro avvenuto al New ...

Corsa alla LUna - dopo Cina e Israele - tocca all’India : domenica il lancio della missione Chandrayaan 2 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Corsa al nostro satellite si è improvvisamente riaccesa e si arricchisce di nuovi concorrenti. dopo la Cina, atterrata a gennaio sul lato nascosto del satellite con la sonda Chang’e-4, e Israele, che ha sfiorato l’impresa ad aprile con il falimento nella discesa del primo lander privato Beresheet, ora tocca all’India, con la missione Chandrayaan 2. Tutte nazioni ...

Di chi è la LUna? Dalla corsa allo spazio alle prime colonie : A 50 anni dal primo allunaggio, tornare sulla Luna è uno dei principali obiettivi delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Protagonisti sono ancora una volta gli Stati Uniti, che puntano a inviare un equipaggio sul suolo lunare entro il 2024. Con l’idea di porre le basi per restarci, e iniziare a immaginare le prime colonie on the Moon. La riconquista della Luna è diventata anche un’operazione complessa che significa esplorare nuovi mercati e, ...

Una corsa “infernale” : centinaia di ciclisti finiscono a terra dopo un enorme “tamponamento a catena” su un ghiacciaio francese [VIDEO] : Correre in sella ad una mountain bike giù per un ghiacciaio alpino alto 3353 metri suona pericolo già solo all’idea ma è stato quello che hanno fatto i partecipanti alla corsa “Mountain of Hell” di quest’anno. La corsa annuale, che si svolge sulla località sciistica Les Deux Alpes in Francia, è iniziata senza alcun problema ma si è presto trasformata in un caos dopo un incidente tra due ciclisti che ha causato un enorme “tamponamento a catena” ...

Giro Rosa 2019 : il percorso e le dieci tappe ai raggi X. Una corsa veramente selettiva senza un attimo di respiro : Mancano soltanto tre giorni al via della trentesima edizione del Giro Rosa ICCREA, la gara a tappe più lunga e prestigiosa al mondo dell’UCI Women’s World Tour riservata alle donne professioniste, che prenderà il via venerdì 5 luglio da Cassano Spinola (Alessandria) e si concluderà domenica 14 luglio ad Udine. Sono dieci le frazioni in programma per un totale di 920,4 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 144 ...