Salvini manda avanti i colonnelli contro Conte

Il capitano e il suo augurio al Comandante - Salvini : “In bocca al lupo a Parmitano - orgoglio italiano” : Anche il ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha voluto fare il proprio augurio all’astronauta Luca Parmitano, appena partito alla volta della Stazione Internazionale e bordo della sonda Soyuz. “In bocca al lupo al nostro Comandante Luca Parmitano, decollato poco fa in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. orgoglio italiano! #MissionBeyond“. Così Salvini sul proprio profilo Twitter. L'articolo Il capitano e ...

Salvini : non vedo l’ora di espellere Rackete e rimandarla a casa sua : Roma – “La nuova eroina della sinistra e’ stata interrogata per quattro ore… Ci sara’ un giudice che almeno stavolta fara’ rispettare le leggi, la sicurezza e la dignita’ del nostro Paese? Io non vedo l’ora di espellere questa viziata comunista tedesca e rimandarla a casa sua”. Matteo Salvini lo scrive su Facebook. L'articolo Salvini: non vedo l’ora di espellere Rackete e rimandarla a ...

Terminato l’interrogatorio a Carola Rackete - la comandante : “Cosa penso di Salvini? Niente” : "Spero che la Commissione europea dopo l'elezione del nuovo Parlamento faccia il meglio possibile per evitare queste situazioni e che tutti i Paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili", ha affermato Carola Rackete al termine dell'interrogatorio alla procura di Agrigento. La comandante è stata ascoltata per circa 4 ore.Continua a leggere

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

Riforma giustizia 2019 : Matteo Salvini “come Dio comanda” : Riforma giustizia 2019: Matteo Salvini “come Dio comanda” Salvini continua la sua battaglia personale contro Carola Rackete e la magistratura italiana. Lo scandalo legato al csm e al correntismo riaprì quella frattura tra l’inquilino del Viminale e il potere giudiziario. Poi, con la mancata conferma dell’arresto di Carola Rackete, la situazione si è fatta sempre più tesa. Salvini ha insinuato a più riprese il possibile uso ...

Il caos è rimandato a settembre e solo quota 105 può salvare Salvini : Milano. Essere rimandati a settembre non è un dramma se durante l’estate si studia e si fanno tutti i compiti assegnati. Così, per l’Italia avere ottenuto dalla Commissione europea una promozione con riserva sui conti pubblici potrebbe essere l’occasione per presentarsi alla prossima valutazione con

Sea Watch - Fratoianni attacca Salvini - lui manda 'bacioni' - la sinistra si infuria (VIDEO) : È un intervento particolarmente duro quello di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in Parlamento. Parole molto dure nei confronti di Matteo Salvini per la gestione del caso Sea Watch, a cui arriva una replica altrettanto piccata da parte del Ministro e una contro-replica che non accenna a placare i toni polemici del confronto. Quello che, però, fa sensibilmente lievitare il livello dello scontro è la reazione da parte del leader ...

Frantoianni a Salvini e la Lega : “Rosicate avete perso” - Salvini gli manda baci ironizzando e scoppia il caos in aula : Il Question Time di oggi è stato molto movimentato, Frantoianni attacca la Lega e Salvini e il ministro del Carroccio gli manda baci ironici, scoppia il caos in aula Question Time di fuoco a Montecitorio, dove il ministro dell’Interno ha sbeffeggiato il segretario di Sinistra Italiana. Il Question Time alla Camera dei Deputati con il responsabile del … Continue reading Frantoianni a Salvini e la Lega: “Rosicate avete ...

La scarcerazione della comandante Ratecke è una decisione vergognosa - dice Salvini : "Una decisione vergognosa". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, definisce così la mancata convalida dell'arresto di Carola Rackete a margine di una esercitazione sull'uso del Taser alla Scuola per ispettori di polizia di Nettuno. "La scarcerazione mi provoca tanta rabbia - aggiunge - e tanta vicinanza agli uomini e alla donne in divisa. Una scelta incredibile con motivazioni incredibili nei confronti di chi ha messo a rischio la vita ...

Carola Rackete libera - Salvini : “Comandante Sea Watch è criminale - la rispediamo in Germania” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giudica negativamente la decisione del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete: "Per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la Sicurezza nazionale. Tornerà nella sua Germania".Continua a leggere

Sea Watch 3 - Salvini : "Comandante fuorilegge" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto nuovamente sulla vicenda della Sea Watch 3 dopo la diffusione delle dichiarazioni della comandante tedesca Carola Rackete - da ieri agli arresti domiciliari a Lampedusa - che ha ammesso di aver compiuto un errore di valutazione e si è scusata per avere messo in pericolo la vita degli uomini della guardia di finanza che si trovavano a bordo della motovedetta speronata dalla Sea Watch 3.La ...

L'Olanda scarica la comandante Carola e dà (in parte) ragione a Salvini : L'Olanda, il Paese di cui batte bandiera la Sea Watch 3, ha criticato la decisione della comandante Carola Rackete di dirigersi verso Lampedusa, osservando che sarebbe "potuta andare in Libia o in Tunisia". È quanto emerge da una lettera della segretaria di Stato olandese all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta al ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. Nella missiva pubblicata dal Corriere della Sera si sottolinea che ...

Sea Watch - Salvini : “Questa notte si è rischiato il morto - la comandante fuorilegge è stata arrestata. Missione compiuta” : “comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta. P.s. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’ordine. Giustizia è fatta”. Lo scrive sulla sua pagina ...

Sea Watch sbarca a Lampedusa : Carola Rackete ai domiciliari - nave sotto sequestro. Salvini : dalla comandante un atto di guerra : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...