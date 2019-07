Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani lunedì 22 luglio Orari | tv e streaming

Mondiali di nuoto 2019 – L’ultima gara di Manila Flamini - grande commozione a Gwangju : “ora divento mamma - poi si vedrà” : Forti emozioni con Manila Flamini, all’ultima sua gara, ai Mondiali di nuoto 2019: le parole dell’azzurra Emozioni incredibili oggi in vasca a Gwangju con l’ultima gara di Manila Flamini. L’azzurra ha conquistato uno splendido argento in coppia con Giorgio Minisini, nel duo misto libero, regalandosi una grande soddisfazione ed un’ultima volta speciale. AFP/LaPresse “Non vedevo l’ora che arrivasse ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (domenica 21 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : La decima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà due sport in programma: il nuoto in corsia, che farà il suo esordio assegnando i primi quattro titoli (400 stile e 4×100 stile sia al maschie che al femminile), e la pallanuoto, con le semifinali per il tredicesimo posto e gli ottavi di finale del torneo maschile. Le gare verranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai, su Raidue o RaiSport+HD, e in diretta ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il duo misto azzurro regala emozioni : splendido argento nel libero a Gwangju : Minisini-Flamini d’argento nel duo misto libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019 E’ terminata l’avventura iridata del duo misto azzurro di nuoto sincronizzato. Minisini e Flamini hanno conquistato la loro seconda medaglia ai Mondiali di nuoto 2019, in corso a Gwangju, mettendosi al collo oggi uno splendido argento al termine del libero. Fortissimi emozioni per gli azzurri, con Manila Flamini che non è riuscita a ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in nona posizione con quattro argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Bertocchi/Verzotto : quanti errori! Lontani dai primi nel sincro 3 metri misto senza Cina. Australia d’oro : Un mezzo disastro, non ci sono altre parole per raccontare la gara che chiude il Mondiale più grigio degli ultimi quindici anni per il movimento azzurro dei Tuffi. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi concludono fra le lacrime la rassegna iridata di Gwangju con un 13mo posto nel sincro misto da 3 metri che non rende onore alla qualità del duo azzurro ma rende bene l’idea della situazione generale di sfiducia che si è venuta a creare in buona ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Bertocchi/Verzotto : quanti errori! Lontani dai primi nel sincro 3 metri misto senza Cina. Australia oro : Un mezzo disastro, non ci sono altre parole per raccontare la gara che chiude il Mondiale più grigio degli ultimi quindici anni per il movimento azzurro dei Tuffi. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi chiudono fra le lacrime la rassegna iridata di Gwangju con un 13mo posto nel sincro misto da 3 metri che non rende onore alla qualità del duo azzurro ma rende bene l’idea della situazione generale di sfiducia che si è venuta a creare in buona ...

Mondiali nuoto 2019 – A Gwangju scendono in vasca i campioni del nuoto : italiani a caccia di medaglie - il programma delle gare di domani 21 luglio : Inizia la settimana di gare dedicate alla velocità: il programma delle sfide di domani 21 luglio 2019 ai Mondiali di nuoto di Gwangju E’ terminata la prima settimana di gare ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju. Nella notte tra sabato e domenica si aprono le danze delle gare di nuoto. Gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in vasca nelle gare di velocità, a colpi di bracciate, per decretare chi sarà il più forte del ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella rinuncia ai 400 sl a Gwangju : Dal 21 al 28 luglio nel Nambu University Municipal Aquatics Center i nuotatori più forti del mondo si affronteranno nella rassegna iridata in piscina di Gwangju (Corea del Sud). Le aspettative in casa Italia sono molte e l’obiettivo sarebbe quello di replicare quanto già fatto nei Mondiali 2017 di Budapest (Ungheria), quando arrivarono dalla vasca 3 ori e 3 bronzi. Un proposito non certo semplice per la formazione guidata dal CT Cesare ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Trampolino 3 metri : Cina ingiocabile! Ancora doppietta Shi-Wang. Keeney resta di bronzo : La Cina si prende tutto, come sempre. Nemmeno l’australiana Keeney riesce a scalfire il dominio cinese ai Mondiali di Gwangju, ormai sempre più provincia di Pechino dalle parti dei trampolini. Vince Shi Tingmao come da programma: è la più forte e ha fatto valere la sua leadership nella finale dopo che nelle qualificazioni aveva traballato al cospetto dell’australiana Keeney che le era arrivata a soli 9 punti di distanza, dando ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (sabato 20 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : domani, sabato 20 luglio, altra giornata ricca di gare nei Mondiali 2019 di nuoto in corso di svolgimento in Corea del Sud. Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallanuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. In programma anche la finale del sincro misto dai 3 metri e quella ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Flamini e Minisini verso l’argento nel duo libero a Gwangju : Azzurri verso un fantastico argento ai Mondiali di Gwangju: Flamini e Minisini secondi alle spalle solo della Russia nel duo libero verso il secondo argento consecutivo, terza medaglia iridata nel libero dal bronzo conquistato nell’allora inedita routine che ha esordito a Kazan, nel 2015. Manila Flamini e Giorgio Minisini sono “Angeli e Demoni” con la coreografia di Anastasia Ermakova e Stephan Miermont e la colonna ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in ottava posizione con tre argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Jack Laugher fa tremare i cinesi dai 3 metri ma sbaglia tutto all’ultimo tuffo : ancora oro-argento Cina con Xie e Cao : La Cina è viCina, troppo viCina, quasi battuta per Jack Laugher, il campione britannico che per cinque Tuffi su sei nella finale del trampolino 3 metri mette alla frusta i campioni cinesi Xie e Cao, mettendo in forte dubbio l’en plein di ori. Il sesto e ultimo tuffo, però, il triplo e mezzo rovesciato, che Laugher aveva sbagliato anche ieri in semifinale, è fatale al britannico che sbaglia tempi ed esecuzione, entra praticamente ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Jack Laugher fa tremare i cinesi ma sbaglia tutto all’ultimo tuffo : ancora oro argento Cina con Xie e Cao : La Cina è viCina, troppo viCina, quasi battuta per Jack Laugher, il campione britannico che per cinque Tuffi su sei mette alla frusta i campioni cinesi Xie e Cao, mettendo in forte dubbio l’en plein di ori. Il sesto e ultimo tuffo, però, il triplo e mezzo rovesciato, che Laugher aveva sbagliato anche ieri in semifinale, è fatale al britannico che sbaglia tempi ed esecuzione, entra praticamente orizzontale in acqua e crolla dal primo (che ...