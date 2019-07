Hong Kong,scontri e gas sulla protesta

Quattrocento mila in piazza a Hong Kong - scontri e lacrimogeni dopo il maxi-corteo : A Hong Kong la polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti in tarda serata, poche ore dopo che un grande corteo pacifico di decine di migliaia di persone era sfilato per il centro della citta'. Per il settimo weekend consecutivo oltre 400.000 cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza per protestare contro la legge sulle estradizioni verso la Cina. E, questa volta, anche per chiedere nuove elezioni e un'indagine ...

L’utile netto di Swatch è calato dell’11 - 3 per cento negli ultimi sei mesi - anche a causa della crisi a Hong Kong : Il gruppo di orologi svizzero Swatch – che oltre all’omonima azienda Swatch è anche proprietario di Longines, Omega e Tissot – ha registrato un calo dell’utile netto dell’11,3 per cento nei primi sei mesi del 2019: tra le ragioni c’è

Final Fantasy 7 Remake sarà tra i protagonisti all'Hong Kong Games Festival : Square Enix ha condiviso all'E3 2019 informazioni sul tanto atteso Final Fantasy 7 Remake dopo anni di silenzio e presto potremmo ricevere ulteriori dettagli.Sony ha recentemente annunciato novità sull'imminente Hong Kong Games Festival, che si terrà dal 26 luglio al 30 luglio. Tra i tanti giochi che la compagnia porterà allo show c'è proprio Final Fantasy 7 Remake, insieme ad altre importanti esclusive PS4 come Death Stranding e Marvel's Iron ...

Le proteste a Hong Kong stanno continuando : 28 persone sono state ferite e 37 arrestate : Le proteste a Hong Kong continuano, nonostante l’annuncio del governo di ritirare il contestato emendamento sull’estradizione che le aveva innescate: la norma prevedeva l’estradizione in Cina per i reati più gravi ma è considerato da molti un’allargamento dell’influenza dell’autoritario governo

Tennistavolo - Australian Open 2019 : tre tabelloni alla Cina - uno a testa ad Hong Kong e Corea del Sud : Si è concluso a Geelong l’Australian Open, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista “solo” tre titoli, ovvero i due singolari, al maschile con Xu Xun ed al femminile con Sun Yingsha, ed il doppio femminile con Chen Meng e Wang Manyu, mentre ad Hong Kong va il doppio misto con Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, ed alla Corea del Sud il doppio maschile con Jeoung Youngsik e Lee Sangsu. Di seguito tutti i risultati delle ...

Hong Kong - ancora in piazza : via governo : 16.25 Scontri a Hong Kong dove decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per la quinta settimana consecutiva, contro il governo di Carrie Lam, sostenuto da Pechino. La polizia ha caricato con manganelli e spray al peperoncino un gruppo che si era asseragliato in una stradina deviando da percorso della manifestazione La protesta, iniziata contro la legge che prevedeva l'estradizione in Cina per i presunti colpevoli di reati,si è ...

Hong Kong - studenti dicono no a dialogo : 7.35 Proseguono le proteste ad Hong Kong,nonostante il tentativo di dialogo della governatrice, Lam,che ha definito "morta" la contestata legge sull'estradizione presentata dal suo governo. Gli studenti di 8 Università hanno rifiutato per la seconda volta la richiesta di porre fine alle proteste e aprire un confronto,definendo "falsa" l'offerta di dialogo dell'amministrazione. In un comunicato congiunto, gli studenti chiedono la liberazione ...

Hong Kong - governo : “Legge sull’estradizione è morta”. Manifestanti : “Protestiamo fino al ritiro formale” : La legge sull’estradizione è morta. Dopo settimane di manifestazioni che hanno portato milioni di persone nelle strade di Hong Kong, la leader del governo Carrie Lam ha messo la parola fine al controverso provvedimento sul trasferimento forzato di sospetti criminali in Cina. Ma l’opposizione non si ferma, e ha garantito di continuare a protestare fino a quanto il ritiro della norma non sarà formalizzato. ...

Hong Kong - vince la protesta : ritirata la norma sulle estradizioni in Cina : La piazza di Hong Kong ha avuto ragione. Carrie Lam, capo esecutivo della città-stato sotto controllo di Pechino, ha annunciato che la proposta di legge per facilitare le estradizioni...

Hong Kong - 6 arresti dopo scontri ieri : 10.18 Sei persone sono state arrestate durante la manifestazione e gli scontri di ieri a Hong Kong, nella prima protesta tenutasi nella città "semi-autonoma" cinese dall'irruzione del primo luglio nel palazzo dell'Assemblea Legislativa. dopo un corteo a cui hanno partecipato 230mila persone contro gli emendamenti alla legge sull'estradizione, nella serata di ieri si sono verificati nuovi scontri tra forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa e ...

Tennistavolo - Korea Open 2019 : la Cina conquista quattro tabelloni - Hong Kong impedisce la tripletta a Xu Xin : Si è concluso a Busan il Korea Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour: non riesce la tripletta al cinese Xu Xin, che conquista singolare e doppio maschile, ma si vede sfuggire in finale la vittoria nel doppio misto, che prende la strada di Hong Kong, unico tabellone non portato a casa dalla Cina, con Chen Meng che fa suoi singolare e doppio femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Ma Long (Cina) 4-1 ...