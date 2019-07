Egitto critica scelta unilaterale BA

Il ministro egiziano per l'Aviazione civile, al-Masri, incontrando l'ambasciatore del Regno Unito, Adams, ha espresso "scontento" per la decisionedi British Airways di sospendere da venerdì i voli per il Cairo, citando motivi di sicurezza. La decisione di BA è stata presa "senza consultare le autorità egiziane", ha aggiunto al Masri, precisando che l'ambasciatore si è scusato per il fatto che alle autorità egiziane non fosse stata notificata la decisione della compagnia di bandiera.(Di lunedì 22 luglio 2019)