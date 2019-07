Così Mimmo Lucano andava a caccia dell' immunità parlamentare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Michel Dessì Le trame'ex sindaco di Riace,, per salvarsi dall'inchiesta sul suo sistema di accoglienza per i migranti: farsi eleggere con la Boldrini, l’uomo giusto di Riace, adi. L’ex sindaco osannato dalla sinistra, si sente con il fiato sul collo. Il fiatoo Stato, che lo bracca. Le ispezioni sono più frequenti, come le visitee fiamme gialle che sequestrano documenti e acquisiscono atti. Il rubinetto dei milioni di euro di fondi pubblici si chiude a poco a poco. E, nel piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, si fa sentire l’arsura. Il “moo” di accoglienza si sgretola come un castello di sabbia sotto il cocente solea baia di Riace. Giorno dopo giorno. “” deve trovare una soluzione, bisogna pararsi le spalle. Come? Magari con una bella candidatura al parlamento. Bisogna approfittare ...

