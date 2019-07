Paura in metro | attacco con gas lacrimogeno È caccia a due uomini

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019) C’è un allarme che fa tremare Londra e ha fatto subito pensare ad un attentato terroristico. L’, avvenuto nelle ultime ore nellapolitana di Londra, è stato effettuato attraverso gas nocivi. Subito bloccata la circolazione e attivata la task force di sicurezza. Perché il terrore di un nuovo colpo ad opera di terroristi è sempre molto vivo e la, in questi casi, tende a farla da padrone. Scene di panico infatti si sono registrate subito dopo l’annuncio via radio. Ci troviamo alla stazione di Oxford Circus, centralissima per quanto riguarda la geografia del trasporto londinese. Diversi passeggeri coinvolti con gravi difficoltà di respirazione e gravi casi di tosse intensa, sul posto sono quindi arrivati soccorsi e personale paramedico, che fanno sapere comunque come le loro condizioni non siano eccessivamente preoccupanti. Tutto è accaduto intorno alle 9.13 locali, quando ...

irenestorti1 : RT @MFerraglioni: Paura a #Londra, attacco con gas lacrimogeno nella metro, caccia a due uomini - marobe997 : RT @Virus1979C: Paura a Londra, gas lacrimogeni in metropolitana. Caccia a due uomini - MFerraglioni : Paura a #Londra, attacco con gas lacrimogeno nella metro, caccia a due uomini -