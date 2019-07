Parmitano nello spazio | iniziata la nuova missione di Astroluca | comanderà la Iss

Concluso il roll-out della Soyuz MS-13 che porterà Parmitano nello spazio : Si sono concluse al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, le operazioni di roll-out della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che sabato porteranno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano , quello della Nasa Andrew Morgan ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Per roll-out si intende il trasporto e il posizionamento della Soyuz dall'hangar di assemblaggio alla rampa di ...

Missione Beyond - cosa farà Parmitano nello Spazio : (foto: Esa/Nasa) Luca Parmitano , astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Con Beyond passerà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua Missione ). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Ma ...

Parmitano promosso colonnello - 2 settimane al lancio di “Beyond” : Mancano meno di due settimane al lancio per l'astronauta dell'Esa, Luca Parmitano fresco di promozione al grado di colonnello dell'Aeronautica Militare. Pilota collaudatore in forza al Reparto sperimentale volo di Pratica di Mare, prima di diventare astronauta nel 2009, Parmitano partirà il 20 luglio 2019 dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan sulla navetta Soyuz Ms-11 per la Stazione spaziale internaizonale. A lui l'Esa ha affidato "Beyond", ...