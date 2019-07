NBA – Minacce di morte ai vertici dei Thunder | Oklahoma trema | “voglio uccidervi tutti”

sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019)diaideiper i movimenti di mercato Clamoroso quanto accaduto negli States: il mercato NBA, che rende viva l’estate 2019, ha creato anche diverse polemiche. Diversi i tifosi che non hanno accettato le scelte delle loro squadre del cuore, ma quanto accaduto ieri ha dell’incredibile. Sam Presti, dirigente degliCityha ricevuto un’email minatoria, che lascia tutti senza parole: “a voi che avete scambiato Paul George ma trattenuto Raymond Felton. Voi che avete confermato Andre Roberson. Non amavate Russell Westbrook? Spero che lui Russ vi abbatta tutti, io vogliotutti“. Non è finita qui: il tifoso ha inviato una seconda email indirizzata al Gm dei, minacciando lui e la sua famiglia. Il front office della squadra disi è immediatamente rivolto alle autorità ...