Luca Parmitano torna per la seconda volta nello spazio

Fonte : today

(Di sabato 20 luglio 2019) Un nuovo record per l'astronauta siciliano: dopo essere stato il primo italiano ad effettuare una camminata extraveicolare...

marirosmari : RT @lofioramonti: 50 anni fa primo passo sulla Luna. Che le missioni nello spazio siano un modo per guardare indietro e riscoprire unicità… - FoxyBiondi : RT @lofioramonti: 50 anni fa primo passo sulla Luna. Che le missioni nello spazio siano un modo per guardare indietro e riscoprire unicità… - lofioramonti : 50 anni fa primo passo sulla Luna. Che le missioni nello spazio siano un modo per guardare indietro e riscoprire un… -