“Ho i crampi | mi manca il potassio | devo mangiare più banane” | un luogo comune sbagliato

meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) L’estate, soprattutto in chi fa sport di frequente, è spesso associata a un aumento deimuscolari. La spiegazione più, ma secondo gli esperti “limitata e banale“, è “miilpiù banane“. Peccato che non sia necessariamente così: a sfatare questo e altri luoghi comuni, spiegando perché capitano ie come prevenirli con una corretta alimentazione e idratazione, è il dietista Giacomo Astrua su ‘MedicalFacts’, il sito anti–bufale creato dal virologo Roberto Burioni. Il crampo è una contrazione involontaria di uno o più muscoli – si spiega – si manifesta in maniera improvvisa ed è di durata solitamente breve e transitoria. Le cause sono molteplici, la principale è la disidratazione associata ad allenamenti lunghi e frequenti, svolti nelle stagioni più calde. Ma possono incidere anche ...

gomevz92 : Io vorrei dormire ma ho i crampi allo stomaco e di conseguenza anche il vomito, sto malissimo ?? - twxhddlstn : ho crampi dappertutto e ho un mal di pancia assurdo, raga vi prego datemi dei rimedi - SARCASMASWEAPON : più di due ore al telefono col best fffriend e ho crampi agli addominali per il troppo ridere -