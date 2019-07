Beyond | è partita la missione di Parmitano che guarda a Marte

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 20 luglio 2019) È stata lanciata con successo la Soyuz MS-13 che porterà Lucasulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), a bordo con l’americano Andrew Morgan e...

