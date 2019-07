Una bravata notturna! 28enne trovato morto in piscina a Milano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Tragedia adove un uomo è stato, la scorsa notte, dentro unaaperta al pubblico. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l’allarme verso le 3,20 al 112: nella vasca dell’impianto dellesport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, è statoil corpo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata – un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura – possa essersi trasformata in tragedia.La persona trovata inè un ragazzo di 28 anni, italiano. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto. Non risultano al momento tracce di violenza sul corpo. Si rafforza quindi l’ipotesi che la morte possa essere dovuta a un malore durante una. Ed è questa la pista che gli inquirenti stiano seguendo con maggiore forza.