Treviso | due donne uccidono un 57enne a Vittorio Veneto

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...

Treviso : anziano trovato ubriaco alla guida due volte nello stesso giorno - denunciato (2) : (AdnKronos) - Il secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio alle 17 nel quartiere San Giuseppe. Stavolta l’uomo era da solo alla guida di una Fiat Punto, sempre di proprietà della moglie. Per lui è scattata una seconda denuncia sia per guida in stato di ebbrezza, avendo lo stesso un tasso alcolico s

Treviso : anziano trovato ubriaco alla guida due volte nello stesso giorno - denunciato : Treviso, 5 lug. (AdnKronos) - Un settantenne è stato fermato per ben due volte nella stessa giornata mentre guidava in un grave stato di ebbrezza alcolica. Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì verso le 10 lungo la tangenziale, in direzione di Paese (Tv). Una delle pattuglie operan

Treviso - scontro in pista sfiorato tra due aerei Ryanair. Ansv : “Colpa della torre di controllo” : L'incidente lo scorso 7 maggio. Sul caso indaga l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) mette sotto accusa la torre di controllo dello scalo veneto: "Mancano procedure su traffico in avvicinamento".Continua a leggere

DIRETTA/ Capo d'Orlando Treviso - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due! : DIRETTA Capo d'Orlando Treviso streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale playoff della Serie A2 di basket.

Diretta/ Treviso Capo d'Orlando - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due! : Diretta Treviso Capo d'Orlando streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde e vale per gara-2 della finale promozione in A2.

DIRETTA/ Treviglio Treviso - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due! : DIRETTA Treviglio Treviso streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff basket A2, i veneti vogliono chiudere.

Due punti è il nuovo singolo di Calcutta prima del tour al via da Treviso (audio e testo) : Il nuovo singolo di Calcutta è Due punti. Il brano arriva a sorpresa e non fa parte di Evergreen, suo ultimo disco di inediti rilasciato un anno fa e che ha fatto suonare anche nel concerto che ha tenuto allo stadio di Latina, la sua città di origine. Che qualcosa bollisse in pentola era apparso chiaro dagli ultimi post pubblicati sui social, nei quali l'artista lasciava intendere di essere a lavoro su qualcosa di nuovo che sarebbe ...