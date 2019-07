Tour de France 2019 | Fabio Aru cresce | una cronometro positiva Ore l’esame Pirenei con

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Ho fatto fatica, ma sono qui perché sto cercando la condizione. Non è facile, ma se non si lavora non si ottiene nulla. Non mi sono posto degli obiettivi specifici perché nemmeno io so come sto. Sono qua per dare il massimo, magari alcuni giorni pagherò. Non posso pretendere l’impossibile“ un’analisi lucida quella arrivata daAru al termine della tredicesima tappa delde, laindividuale di 27,2 chilometri in quel di Pau. Una ventiseiesima piazza finale, ad 1’49” di distacco dal vincitore Julian Alaphilippe. Un risultato più che apprezzabile quello del sardo che da sempre ha pagato dazio in una specialità che non gli si addice sin da inizio carriera. Proprio per questo la performance odierna, arrivata con una condizione non indimenticabile (ricordiamo che è reduce dall’operazione di maggio e non sarebbe neanche dovuto essere al ...

Eurosport_IT : Il 19 luglio 1919 nasce sulle pagine gialle di un giornale il simbolo del Tour de France ???? #TDF19 - Eurosport_IT : 100 anni di maglia gialla... ?????? 28 i corridori italiani che l'hanno indossata almeno una volta: eccoli tutti ??????… - Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… -