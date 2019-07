Sassuolo | Boateng può essere un ‘fattore’ | il commento del centrocampista Magnanelli

Calciomercato Parma - Boateng suggestione per l’attacco : è tornato al Sassuolo : Kevin-Prince Boateng non è stato riscattato dal Barcellona ed è tornato al Sassuolo. Il Parma ci pensa: può essere il rinforzo per l’attacco.“powered by Goal”La campagna di rafforzamento del Parma è partita dalle conferme, come quelle di Grassi e Sepe arrivati a titolo definitivo, ma proseguirà con delle novità, soprattutto in attacco. Dove spunta il nome di Kevin-Prince Boateng.Secondo quanto afferma ‘La Gazzetta dello Sport’, ...

Carnevali a Goal : “Boateng torna al Sassuolo e vedremo cosa fare” : L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali svela il futuro di Kevin-Prince Boateng: “torna qui, poi vedremo insieme cosa fare”.L’esperienza al Barcellona è durata soltanto sei mesi per Kevin-Prince Boateng, che lascia il club blaugrana dopo sole quattro presenze tra Liga e Coppa del Re. Il centrocampista ghanese farà ritorno al Sassuolo, ma il suo futuro è ancora incerto.L’amministratore delegato ...

Calciomercato Sassuolo - torna Boateng : il ghanese non verrà riscattato dal Barcellona : Calciomercato Sassuolo – Kevin Prince Boateng non sarà riscattato dal Barcellona e farà così ritorno al Sassuolo. Il centrocampista ghanese non ha convinto i blaugrana. Trasferitosi a gennaio in prestito, Boateng ha giocato solo 123 minuti con la maglia del Barcellona. Ora per Boateng si aprono diverse ipotesi: il ghanese potrebbe rimanere al Sassuolo con un progetto serio ed entusiasmante che possa rilanciarlo, con De Zerbi che ...