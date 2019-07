Voglio dare al pubblico tutto me stesso Ancora un altro successo per i

Spazio - il pilota dell’Apollo 11 Michael Collins a 88 anni : “Non Voglio tornare sulla Luna - Voglio andare su Marte” : “Non voglio tornare sulla Luna, voglio andare su Marte. John (Kennedy, ndr) ci indicò la strada“. E’ il messaggio che Michael Collins, 88 anni, ha lanciato nel corso delle celebrazioni dei cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Collins, che guidò il modulo Lunare nella missione Apollo 11, l’unico astronauta a non mettere piede sulla crosta Lunare a differenza di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, è stato festeggiato oggi ...

Manolas : “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona. Puntiamo in alto”. Mertens e Insigne : “Vogliamo vincere - possiamo andare lontano” : Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori. Mertens, Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto ...

Lega-Russia - Savoini si difende : “Vogliono dare fastidio a Salvini”. E attacca il M5S : “Anche loro hanno rapporti con Mosca” : “Si tratta di un tentativo di dare fastidio a Salvini. Il M5S invoca trasparenza? Anche loro hanno rapporti con la Russia“. Giancarlo Savoini difende se stesso, la Lega e Matteo Salvini dopo la registrazione pubblicata da BuzzFeed dove il presidente dell’associazione Lombardia-Russia sembra concordare con alcuni emissari di Mosca un accordo per finanziare il Carroccio. “Denuncio chiunque mi attribuisca azioni ...

I giovani italiani Vogliono andare via anche dalle città più ricche : Un paradosso si aggira per l'Italia. Ed è quello che vede i nostri ragazzi andarsene all'estero partendo o abbandonando proprio le città più ricche. E quel che resta da capire, secondo Federico Fubini che ne scrive sul Corriere della Sera, è proprio perché “tanti italiani colti, preparati, giovani e ambiziosi vogliano andarsene. Difficile pensare che siano solo migranti economici dei ceti schiacciati dalle forze tecnologiche e commerciali del ...

Giorgia Lucini a lutto - la ex di Andrea Damante in lacrime : ‘La Voglio ricordare bellissima’ : È inconsolabile Giorgia Lucini. La ex tronista di Uomini e donne, che ha avuto una breve frequentazione con Andrea Damante conosciuto a Temptation Island, sui social piange tutte le sue lacrime per Olivia, l’adorata cagnolina morta nei giorni scorsi. Sui social la Lucini, diventata mamma a marzo del piccolo Riccardo avuto dal compagno Federico Loschi, invita i follower a non inviarle messaggi di vicinanza perché non farebbero altro che ...

Paolo e la lotta contro il tumore : “Voglio vivere. La mia unica speranza è andare in America” : La lotta di Paolo è iniziata 4 anni fa, quando gli è stato diagnosticato un sarcoma fibromixoide a basso grado, un tumore raro localizzato all’interno della gabbia toracica. “Le metastasi non mi permettono di fare l’intervento – spiega Paolo, 27 anni da Messina – Le ho provate tutte tra chemioterapia, radioterapia ma nessuna di queste hanno risolto il problema”. La sua storia è stata molto condivisa online, dopo che Paolo ha lanciato ...

Torino - palazzo a rischio crollo per il maltempo. I 70 inquilini non Vogliono andare via : Dopo il nubifragio di venerdì lo stabile di corso Vigevano 41 è stato dichiarato non sicuro. I residenti, quasi tutti stranieri con bambini, non vogliono trasferisi in una palestra

Live non è la d'Urso - Barbara dice no a Mediaset : "Voglio andare in vacanza" : Barbara d'Urso ha giustamente voglia di andare in vacanza. Mediaset, ha raccontato la conduttrice, le ha chiesto di prolungare di due puntate Live - Non è la d'Urso, ma lei ha preferito rispondere di no. Ecco spiegata la comunicazione di qualche giorno fa da parte di Publitalia. "Lo sapete", scrive

Sparatoria a Napoli - Noemi : "Non Voglio più andare in piazza a comprare le patatine" : Migliorano le condizioni della piccola gravemente ferita in un agguato. I nonni: "Non sa cosa le sia successo, le abbiamo detto che è caduta"

LIVE Italia-Ecuador - Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA : gli azzurri Vogliono blindare la qualificazione : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...