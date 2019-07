Tutti pazzi per FaceApp | ma ecco i rischi si nascondono nell’app che invecchia

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Basta un clic edvisi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone– l’applicazione chee ringiovanisce i volti – è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell’app. Ogni scatto, infatti, potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, laInc. e poi utilizzato in modo non chiaro.è prodotta da Wireless Lab, società basata a San Pietroburgo fondata a diretta da Yaroslav Goncharov, ex dirigente di Yandex, il principale motore di ricerca in Russia. Appena scaricata, l’app chiede l’autorizzazione di accedere alle foto conservate sullo smartphone, in modo da poterle modificare con i filtri, incluso quello dell’mento. L’applicazione inizialmente non ha fornito informazioni precise su ...

