Tumore al colon e alimentazione | una dieta sbagliata favorisce il cancro | ecco i cibi da

Convegno a Ucbm Roma con esperti su Tumore colon retto : Roma – ‘The anastomotic failure’, il Convegno promosso fino a domani dal Campus Bio-Medico di Roma per trattare gli aspetti clinici, fisiopatologici e tecnici dell’anastomosi intestinale. Confermata cosi’ l’attenzione del al secondo big killer italiano, il tumore del colon - retto con l’apertura dell’ambulatorio open per la prevenzione e la cura della patologia. “Una complicanza grave- si legge ...

Tumore del colon-retto : ogni anno più di 10mila diagnosi in fase avanzata : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon-retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è un ...