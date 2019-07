Salvini a Di Maio | «La fiducia è finita anche sul piano personale»

Salvini furioso : “Fiducia rotta”. E attacca Di Maio - Conte e Grillo : Vicepremier pronto alla rottura. «Quando i padri degli alleati hanno avuto problemi, io non ho fiatato»

Venti di crisi tra Salvini e Di Maio. La situazione del governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

Salvini : «Ho perso la fiducia» - domani niente Cdm.?Di?Maio : se vuole la crisi lo dica : Volano ormai gli stracci nella maggioranza, con i due vicepremier Di?Maio e Salvini sempre più vicini allo scontro aperto. Una tensione che è cresciuta nei giorni scorsi,...

Salvini : finita la fiducia - anche personale Di Maio ai suoi : noi colpiti alle spalle : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Salvini-Di Maio - ora la crisi è “personale” : cosa succede adesso nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Governo - prove di crisi | Salvini : "Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa" | Di Maio : "Colpiti alle spalle" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Scintille nel Governo Lega-M5s - volano stracci tra Salvini e Di Maio : Botta e risposta tra i due vicepremier. Il leader leghista inviperito per il voto dei 5 stelle in Europa e per le frasi di...

Salvini : « Domani non vado né al Cdm né al vertice sull’autonomia - persa la fiducia»» Di Maio : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Di Maio : "Grave attacco frontale da Salvini - sono stufo" : A Mezzogiorno è arrivata la reazione di Luigi Di Maio al meme che ha diffuso questa mattina Matteo Salvini, quello in cui, attraverso un abile fotomontaggio, affiancava Conte e lo stesso Di Maio ai vari Renzi, Macron, Merkel, Berlusconi e Von der Leyen. Il leader dei pentastellati, che già in varie interviste e dirette Facebook ha spiegato che è stata la Lega a tirarsi indietro nel voto della nuova Presidente della Commissione Europea, ha fatto ...

Botte da orbi tra Di Maio e Salvini Ma la crisi non è vicina... Di' la tua : Salvini: "In Europa M5S con il Pd, tradito il voto degli italiani". E ancora: "La finestra elettorale è sempre aperta. L'unica strada sono le elezioni se prevalgono i no e cade il governo". Poi... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

