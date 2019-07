Pronto per l’uscita il nuovo libro di A G Riddle | ‘Un mondo di ghiaccio’

As : Napoli Pronto a chiudere James per 35 milioni se il Real concede uno sconto : As oggi rilancia la possibilità Napoli per James Rodriguez. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, ci sarebbero ancora gli estremi per un passaggio del colombiano in azzurro, motivo per cui il presidente De Laurentiis non ha smesso di sperare. Il nodo fondamentale della vicenda è la richiesta del Real ritenuta eccessiva dal club che punta, come precisato da De Laurentiis, ad acquistare un secondo attaccante dopo James. Proprio in ...

Pedullà : Napoli Pronto a trattare per Pépé : Novità di mercato arrivano da Sportitalia. Si parla di Nicolas Pépé. Il Napoli è pronto a tuffarsi nella trattativa dell’attaccante ivoriano. De Laurentiis vorrebbe un attaccante di spessore per il suo club. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni “Entra Elmas, sabato le visite mediche. Rog al Cagliari per 15 milioni, operazione stile Barella all’Inter. Nicolas Pépé, il Napoli entra a ...

Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor è Pronto per un figlio : Tiziano Ferro pensa ad un figlio dopo le nozze con Victor Allen. Qualche giorno fa il cantante si è sposato con il 54enne americano, sorprendendo tutti. Il matrimonio si è svolto a Sabaudia, al tramonto, dopo la celebrazione, qualche mese fa in gran segreto, a Los Angeles. Una cerimonia romantica e bellissima, con i genitori di Ferro commossi, tanti amici ed emozioni forti. Victor e Tiziano stanno insieme da tre anni dopo un primo incontro ...

Juventus - de Ligt è atterrato a Torino : le prime parole del difensore - Pronto per la nuova avventura [VIDEO] : Ci siamo Matthjis de Ligt è sbarcato a Torino. L’aereo del difensore olandese è atterrato alle 22:20 circa. Dopo settimane di trattative, la Juventus può abbracciare il suo nuovo difensore centrale. Matthjis de Ligt arriva a Torino ad un anno e un giorno di distanza da Cristiano Ronaldo. Due super colpi che fanno della Juventus una seria candidata alla vittoria della Champions League, dopo la delusione della scorsa stagione. Il ...

Anaao : no alle accuse - servono proposte per Pronto Soccorso San Camillo : Roma – “Giulia Grillo, ministro della Salute, quando partecipa a trasmissioni dove si parla anche del nostro Pronto Soccorso, ripete questo mantra. Ma i problemi del nostro Pa sono gli stessi di tantissimi altri Ps del Lazio e di tutta la Nazione. Pertanto gli attori che hanno ridotto i luoghi di emergenza in luoghi piu’ simili a lazzaretti, sono tanti e vengono da lontano. Ma nessuno puo’ sottrarsi alle proprie ...

Tutto Pronto per il “Premio Internazionale Basilicata” : tra gli ospiti Marco Giallini : Solo pochi giorni alla partenza delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”: la manifestazione, arrivata quest’anno all’undicesima edizione, si terrà dal 22 al 27 luglio nella “perla del Tirreno”. Ad un parterre già ricchissimo di ospiti si aggiunge uno dei volti più amati del grande e piccolo schermo italiano: l’attore Marco Giallini. Vincitore di tre Nastri d’argento, la sua ...

Decreto salvaprecari Pronto per il varo in Cdm : Annunciato dal ministro Bussetti al Question Time, il Decreto Salva precari per istituire i corsi Pas e la nuova fase transitoria rivolta ai docenti precari con 36 mesi di servizio è pronto. L’intesa raggiunta con i sindacati lo scorso 24 Aprile ha prodotto il risultato tanto atteso dagli oltre 20.000 docenti non abilitati ancora presenti nella terza fascia. Rimane solamente da fissare la data per la discussione e l’approvazione in ...

La Luna danza con Saturno - tutto Pronto per lo splendido duetto : quando e come vederli : L'ultima congiunzione astrale del mese ha come protagonisti una magnifica Luna quasi piena e il "Signore degli Anelli" Saturno. I due oggetti celesti danzeranno nel cielo meridionale dalla sera di lunedì 15 fino alle 04:30 circa del giorno successivo. Ecco come e dove osservarli sulla volta celeste.Continua a leggere

Calciomercato Inter - il Monaco sarebbe Pronto a fare un'offerta per Joao Mario e Miranda : L'Inter, in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match di International Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe ...

Android 9 Pie per LG G6 è quasi Pronto : ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia : L'aggiornamento europeo ad Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto. La beta è già disponibile per il download e pare già a buon punto con tante novità estetiche, funzioni e gesture. L'articolo Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto: ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Paris Saint-Germain - Neymar Jr Pronto a tornare : “ho recuperato quasi al 100% - ecco cosa manca” : Il giocatore brasiliano raggiungerà lunedì i compagni di squadra, in ritardo rispetto al programma stabilito con il club parigino Neymar Jr è pronto a tornare ad allenarsi con i compagni del Paris Saint-Germain, in ritardo rispetto al programma di lavoro stilato per lui dal club parigino. Dopo aver saltato la Copa America per un infortunio alla caviglia, il brasiliano ha superato i problemi all’articolazione, rivelando di essersi ...

La "Panini" agli Usa : un gruppo americano Pronto a rilevare l'impero delle figurine per un miliardo : L’azienda che ha fatto sognare generazioni di italiani con gli album dei calciatori avrebbe ricevuto una delegazione Usa interessata al gruppo

AS : De Laurentiis Pronto a pagare i 42 milioni al Real Madrid per James - ma a giugno 2020 : As riprende tra le ultime di mercato anche la trattativa tra il Napoli e il Real per James Rodriguez che sta diventando il tormentone di questa sessione. Tutto è in fase di stallo secondo il portale spagnolo dal momento che il Real non ha intenzione di cedere dalla richiesta di 42 milioni che De Laurentiis ha più volte dichiarato eccessiva. «James vuole il Napoli ma costa troppo» Ma ci sono delle novità che potrebbero portare ad una rapida ...