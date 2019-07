Notte bianca a Ladispoli domenica

Salvatore muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes mentre torna a casa dalla Notte Bianca : Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava torna ndo a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes . Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca . Sul posto, ...

Achille Lauro a Latina per la Notte bianca che celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca: è lui l'artista atteso in Piazza del Popolo a Latina per la chiusura della nuova edizione della Notte Bianca in programma per il prossimo 20 luglio. Manca l'ultima conferma ufficiale ma stando alle informazioni già trapelate, il nome di Achille Lauro per il concerto finale sembra poter essere certo. Chi altro in effetti - tra i giovani cantanti emersi negli ultimi anni - avrebbe potuto rappresentare ...