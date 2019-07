Lenti a contatto | un italiano su 3 non le usa perché non le conosce

Tiene le Lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

Fa la doccia con le Lenti a contatto : contrae rara infezione parassitaria e perde l’occhio : Nick Humphreys non si è mai tolto le lenti a contatto quando faceva la doccia. Una decisione che gli è costata la vista da un occhio. Il 29enne, calciatore dilettante, di Shrewsbury, Shropshire, ha finito per contrarre la cheratite da Acanthamoeba (AK), una rara infezione parassitaria, nella cornea destra e negli ultimi 18 mesi ha avuto due operazioni e ora è in attesa di un trapianto di cornea. "Se avessi saputo quanto fosse pericoloso ...