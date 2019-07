Lega | Martina | ‘altro che gattile | Salvini in aula’

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Non si può definire gossip la vicenda di Moscopoli. Stiamo parlando di una questione che ha davvero a che fare con la sicurezza dell’Italia. E non si può andare aldi Roma come ha fattomentre il Parlamento ti chiede di riferire”. Lo ha detto l’ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio, ospite ad Agorá.“La realtà che abbiamo davanti nello scenario internazionale è che noi non contiamo più nulla. Io sono veramente preoccupato dell’indebolimento del mio paese. Sottolineo che il Presidente del Consiglio Conte recentemente ha spiegato che per colpa dellal’Italia rischia di contare ancora meno in Europa”. L'articolo, ‘altro chein aula’ CalcioWeb.

