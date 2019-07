Il blob della giornata | Raiola dovrebbe rifarsi il guardaroba | Wanda Nara il fidanzato

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Le parole da ricordare oggi 18 luglio Oggi è sicuramente ladi De Ligt alla Juve. Un’operazione da 75 milioni che incorona Minore del mercato. È stato l’agente dalle origine campane, infatti, a convincere il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e a ritagliare per sé 10,5 milioni di oneri accessori. Gene Gnocchi, nella sua consueta rubrica sulla Gazzetta, riassume così i termini più clamorosi dell’operazione: Nel contratto di De Ligt c’è un bonus irraggiungibile: 5 milioni di euro se riesce a far vestire decentementeAltro argomento caldo dell’estate è sicuramente Mauro Icardi in versione “cerca casa”. L’argentino non vorrebbe lasciare l’Inter, ma Conte non ha assolutamente preso in considerazione la possibilità che possa continuare ...

