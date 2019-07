Giappone | incendio in studio di animazione Kyoto | almeno 13 morti

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019)13 persone hanno perso la vita a causa di undivampato in unodidi, in. Le persone ricoverate in ospedale sarebbero 36, 10 delle quali sono in condizioni critiche. Un uomo di 41 anni è stato fermato: avrebbe confessato di aver sparso benzina nell’edificio. La polizia ha anche trovato alcuni coltelli. Al momento dell’, nelloerano presenti una settantina di persone. L'articoloindi13Meteo Web.

