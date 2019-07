De Crescenzo | bellissimo amico

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) La prima volta che l’ha visto l’ha trovato «di una bellezza travolgente». «Eravamo da Nino Manfredi, dovevo girare con lui il film La mazzetta e Luciano era lo sceneggiatore. L’ho visto di spalle, si è voltato, mi ha guardato ed era meraviglioso. Mi ricordo che indossavo un abito blu con foglie grigioperla. E anche lui aveva un abito blu». LEGGI ANCHEAddio a Luciano De, ingegnere che raccontava la filosofia Sono passati 45 anni e adesso Marisa Laurito è a casa di Renzo Arbore, a piangere insieme l’di tutta la vita: Luciano De, scomparso oggi a 90 anni. «Due minuti per gioco» De, grande amatore di donne, ha corteggiato Marisa, poi il loro è diventato un altro tipo di amore. Amore inteso come amicizia e come legame anche professionale. «Luciano era sempre di buonumore. Mi ha regalato cultura ironia, gioco, era un appoggio sicuro ...

KriMaP : RT @AndreaVigentini: Quanto mi dispiace. Filosofo e maestro di vita. Consiglio a tutti il bellissimo documentario su Sky “Così parlo De Cr… - LucianoCrolla : Ho un ricordo bellissimo legato a Luciano De Crescenzo: io, poco più che un bambino, che faccio sega a lezione di v… - Latraveleuse19 : RT @AndreaVigentini: Quanto mi dispiace. Filosofo e maestro di vita. Consiglio a tutti il bellissimo documentario su Sky “Così parlo De Cr… -