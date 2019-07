huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ignazio Corrao del M5s dice che la Lega ha avuto addirittura una reazione “isterica” quando ieri ha deciso di votare no alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. “I 5stelle volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e invece si sono trasformati nel tonno!”, ribatte la leghista Mara Bizzotto.All’indomani del voto sulla nuova guida della Commissione, Lega e cinquestelle se le danno di santa ragione. Il sì dei pentastellati e il no della Lega aprono un solco che fa traballare i piani leghisti. Salta l’accordo su Giancarlocommissario europeo. Certo il vicepremier leghista fa fatica a renderlo ufficiale. Ma è evidente che, alla luce di come è andata ieri, all’Europarlamentonon passerebbe. E pare che allo stesso sottosegretario sia passata la voglia di ...

peterkama : SALVINI ovvero l'arte di perdere ogni battaglia - sergioragone : RT @HuffPostItalia: Tramonta Giorgetti a Bruxelles - HuffPostItalia : Tramonta Giorgetti a Bruxelles -