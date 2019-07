Sky – Di Marzio | “Rog via da Napoli | é fatta”

forzazzurri

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Gianluca Di, giornalista Sky Sport annuncia la cessione di Marko Rog al Cagliari: “Marko Rog è vicino al trasferimento al Cagliari. La squadra sarda ha superato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte che aveva la priorità del giocatore, ma offriva solamente il prestito. La squadra di Giulini acquisterá il giocatore dalsulla base di 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe chiudersi definitivamente in queste ore, con il Cagliari che avrebbe così un nuovo rinforzo per il centrocampo.” Leggi anche : Insigne: “Lo scudetto è il sogno di tutti, basta secondi posti! Ho parlato col mister per cambiare posizione. Su James, la maglia numero 10 ed i tifosi…” Mertens a Sky: “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri, Insigne e il rinnovo col ...

afiumiicino : @N4P071 @SputNCIEL @FrancescoRoma78 @BombeDiVlad Anche Sky aveva lanciato il countdown di 48 ore (Di Marzio). C'è s… - Nando9687 : @EnzoArlotta29 @FonzyH @marifcinter Ragazzi sono entrambe attendibili sono comunque emittenti Sky, evidentemente l’… - maxxfishh : @Lu_giWhite @DiMarzio Di Marzio pensa solo a come riempire lo spazio che gli danno su Sky, romanza le cose, ci rica… -