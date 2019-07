caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Doveva essere l’evento simbolo di questa estate 2019, alla fine il Jova Beach Party rischia di essere un flop. È stato infattito il prossimodie molte altre date sono a rischio. “Si tratta di una piccola Woodstock tutta italiana” avevano scritto entusiasti i fan che erano accorsi alle prime date. Ma adesso potrebbe essere messa la parola fine al tour: lo ha detto ildi Chieti, in seguito ad un parere negativo sul piano di sicurezza. Dopo i fatti di Torino, quando durante la proiezione della finale di Champions League ci furono vittime e feriti per un allarme attentato, tutti gli eventi pubblici della nostra penisola sono sottoposti a normative ferree per quanto riguarda vie di fuga, igiene, sicurezza, impatto ambientale. Secondo le autorità, ilindel cantante non le rispetterebbe. Ecco che è statoto il prossimo appuntamento, ...

Noovyis : (Prefetto blocca il concerto di Jovanotti sulla spiaggia a Vasto: “Troppi rischi”) Playhitmusic -… - yakutweet : RT @gnaidi: chi indovina quanto mi dispiaccia della cosa, da 1 a 10? - RafDeMarkyc : RT @Il_Centro: #Abruzzo #16luglio #martedi #Jovanoitti #StopalJovabeachdiVasto #Chieti #Vinceilfratino #Stazioneornitologica #StopaJovanott… -