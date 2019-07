LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | comincia la semifinale dei 3m uomini Tocci e

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.32: Tocca all’ucraino Kolodiy che ottiene con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 69.70, seconda posizione per lui 8.31: Il colombiano Morales Mendoza con un doppio salto mortale e mezzo con due avvitamenti ottiene 71.40 e si porta avanti 8.30: 58.50 per Quintero, con un’entrata in acqua abbondante 08.28: Sarà il portoricano Quintero a iniziare questacon un doppio e mezzo indietro carpiato (coefficiente di difficoltà 3.0) 08.25: Una gara che promette spettacolo questa dai 3m maschili, visti anche i coefficienti di difficoltà 08.23: Ci stiamo avvicinando all’inizio di questache metterà in palio 12 posti per l’atto conclusivo dai 3m 08.20: Tra i grandi personaggi, il tedesco Hausding (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo nella sua carriera neiin carriera) è sempre da ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci indietro nei tu… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono lontani dal pass per le… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: dai tre metri eliminati Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Alle ore 8.30 la s… -