Gruppo A2A | con IBF Servizi soluzioni per settore agricolo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo scelto con convinzione di entrare a far parte di IBFperché rappresenta un importante esempio di collaborazione fra partner autorevoli, in grado di sviluppareavanzate dedicate all’agricoltura e assicurare un vantaggio competitivo a unindustriale così importante per il nostro Paese”. Lo ha dichiarato oggi Valerio Camerano, amministratore delegato delA2A, in occasione della presentazione di IBF, primo hub tecnologico per l’agricoltura italiana.“Le tecnologie – ha chiarito – che metteremo a disposizione con A2A Smart City nel campo della connettività e dei sensori, e la nostra capacità di gestire grandi quantità di informazioni, potranno fornire un valido contributo in termini di innovazione e sostenibilità ambientale”.L'articoloA2A, ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Agroalimentare: Gruppo A2A, con IBF Servizi soluzioni avanzate per settore ' - gruppo_a2a : @mpbjtw Salve, puoi gentilmente scriverci tramite messaggio privato il numero di fornitura e un recapito telefonico… - Andre52606102 : Cara @amsa_spa del @gruppo_a2a cosa dice l'art 1 della #costituzioneitaliana?? Invece di discriminare gli… -