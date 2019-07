(Di mercoledì 17 luglio 2019) Luigi Ditorna a parlare dell'abbassamento delle tasse. Lo fa con una lettera al Sole 24 Ore in cui affronta, nel quadro della prossima legge di Bilancio, le modalità con cui rivedere il regime fiscale. Il messaggio è chiaro: "Ho serie perplessità sul fatto che si riescano a trovareper 30di euro all'anno per fare la flat tax come sostiene la Lega".