Ue | la Lega verso l' appoggio a Ursula von der Leyen

Von der Leyen : Meloni verso il sì M5s mani libere - dilemma Lega : La settimana più lunga di Ursula von der Leyen è iniziata. La presidente designata della Commissione e' da ieri a Bruxelles per tessere la tela politica che la porterà al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimerà a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Segui su affaritaliani.it

Fine vita - non c’è più tempo per una legge. Lega di traverso - niente intesa in Parlamento : Non c’è più tempo per legiferare sull’eutanasia. E’ quasi scaduto quello concesso dalla Corte costituzionale nell’ottobre scorso prima di pronunciarsi sul caso di Marco Cappato per aver aiutato a morire l’ex dj Fabo. E la politica ha rinunciato a usare questo tempo, lasciando anche l’ultima possibilità: l’ennesimo rinvio del disegno di legge che dovrebbe disciplinare il Fine vita ha spostato la discussione dal 24 ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega verso il 40% - FDI stacca Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Lega verso il 40%, FDI stacca Forza Italia La vicenda Sea Watch con l’arresto, e la successiva scarcerazione, della comandante Carola Rackete, porta in dote alla Lega un punto di consenso in più. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per QN che vede la Lega sempre più su al 38%. Sono quasi quattro i punti guadagnati rispetto alle elezioni europee. Ma la crescita, spiega il direttore Antonio Noto nella sua analisi, ...

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega, prima di sfiduciare il presidente della Lega Mauro Balata. E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Armi all’Arabia Saudita - mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export di bombe verso Riyad ed Emirati : La maggioranza Lega-M5s alla Camera ha chiesto al governo di “sospendere le esportazioni di bombe d’aereo, missili e la loro componentistica che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen“. La mozione, presentata dai due gruppi politici e che dovrebbe essere votata a Montecitorio nei ...

Sondaggi politici - Lega sale ancora e traghetta il centrodestra (al 50%) verso il trionfo : Secondo la Supermedia di YouTrend, se si votasse oggi, la Lega di Matteo Salvini otterrebbe il 35,% con un +1,4%, e il suo successo trascinerebbe tutto il centrodestra, che sfiora il 50% delle intenzioni di voto. Nella coalizione di centrodestra si segnala anche l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si posiziona al 6,7% (+0,3%).

Verso il canale tv della Lega Calcio grazie a un accordo con Mediapro : La Serie A intende creare il canale tv della Lega Calcio in collaborazione con Mediapro. Ieri, a Milano, nell’assemblea che ha riunito i club della massima serie si è discusso dell’assegnazione dei diritti tv del campionato per il triennio 2021-2024. In gioco c’è l’offerta dell’azienda di Barcellona, che si è proposta come partner per la realizzazione del canale tematico. In base a quanto riporta Milano Finanza, l’offerta di Mediapro ...

Ballottaggi - diretta risultati : a Ferrara Lega verso la vittoria. Livorno e Prato al centrosinistra : Ballottaggi. Le urne nei seggi per i Ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, hanno chiuso alle 23. Dopo il conteggio dei votanti si passerà...

Eutanasia - 5s e Lega provano a mediare : verso ridefinizione dell’aiuto al suicidio : Le due forze di maggioranza provano a mediare sull’Eutanasia dopo essere sempre state divise sull’esame delle proposte di legge. Nella prima riunione del Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, il relatore pentastellato Giorgio Trizzino (l’altro è il leghista Roberto Turri) ha annunciato l’intenzione di avanzare una proposta che interverrebbe solo una nuova definizione del reato di ...

Spazio : Galileo verso un miliardo di colLegamenti smartphone : Un miliardo di utenti collegati con lo smartphone a fine estate, 26 satelliti in orbita e la sfida delle auto autonome: sono i numeri del successo di Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare gestito dall’agenzia dell’Unione Europea Gsa Global navigation Satellite systems Agency), che a due anni dalla sua piena operativita’ si erge a gigante nella navigazione satellitare, piu’ accurato anche del sistema ...

Sblocca cantieri - verso l’accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione (parziale) del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato...

Giuseppe Conte - il premier verso l'ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...