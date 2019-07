Red Dead Redemption Online | arrivano set per la cura del cavallo | sconti per le stalle e

La colonna sonora ufficiale di Red Dead Redemption 2 è ora disponibile : Se avete apprezzato Red Dead Redemption 2 saprete sicuramente riconosce l'iconica colonna sonora del gioco. Ebbene, le musiche originali del gioco sono ora disponibili con l'uscita dell'Original Soundtrack. Perché non calarsi nuovamente nelle atmosfere del titolo Rockstar? Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack è ora disponibile su tutte le più grandi piattaforme di ...

I volti di Red Dead Redemption 2 invecchiati con FaceApp : la moda del momento nel Far West : Con Red Dead Redemption 2, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno senza ombra di dubbio fissato nuovi standard per i videogame d'avventura a mondo aperto. Dopo il grande e inarrivabile successo rastrellato dal "cugino" Grand Theft Auto 5, il team americano è tornato a raccontare una storia intensa e dall'altissimo coinvolgimento emozionale nel Selvaggio West, regalando a tutti i videogiocatori su PlayStation 4 e Xbox One - una versione PC non ...

Red Dead Redemption 2 : disponibile la soundtrack : The Music of Red Dead Redemption 2: The Original soundtrack è ora disponibile su tutti i principali canali streaming musicali, come Spotify. La soundtrack del videogioco più acclamato del 2018 è stata composta da Daniel Lanois, vincitore di 11 Grammy Award. Altri musicisti hanno preso parte alla performance dei brani, tra cui D’Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens, Josh Homme e molti altri. Nel corso dell’estate sarà disponibile ...

Red Dead Redemption 2 : un video mostra come uccidere molti nemici usando un solo proiettile : L'IA di Red Dead Redemption 2, nonostante abbia dato prova di essere eccellente in alcuni casi, in altri lascia un po' a desiderare, proprio come è successo in questo simpatico video.Un giocatore ha filmato e postato all'interno di Reddit un video in cui si vede come far fuori una parte delle forze armate di Van Horn utilizzando un solo proiettile. Per iniziare questa carneficina, MC_Sandman, questo il nome dell'utente del forum, non ha fatto ...

Red Dead Online : novità in arrivo tra cui nuovo abbigliamento e molto altro : L'aggiornamento di Red Dead Online di questa settimana premia i più avventurosi con il pacco di scorte da esploratore e introduce il Soprabito Durham, in una minacciosa variante rossa. Inoltre, i giocatori che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con quello di Twitch Prime otterranno dei bonus esclusivi, nell'immediato e in futuro. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli: ...

I settaggi grafici di Red Dead Redemption 2 per PC scovati nella companion app : Continuano senza sosta le voci sulla versione PC di Red Dead Redemption 2. Il membro di GTAforums 'rollschuh2282' ha condiviso alcune impostazioni di questa versione scovate nella companion app del gioco, che confermerebbero, ancora una volta, lo sviluppo per PC dell'apprezzato titolo di Rockstar, segnala DSOGaming.Quello che è veramente interessante qui è che secondo il membro 'Spider-Vice', ci sono alcune differenze tra queste (possibili) ...

Red Dead Online copre gli utenti di ricompense - come ottenere tanti premi esclusivi : La galoppata videoludica di Red Dead Online non conosce ormai alcuna sosta. La componente in rete di Red Dead Redemption 2 continua a macinare milioni di ore di gaming grazie alle decine di migliaia di utenti che quotidianamente fanno il loro ingresso nel Far West di Rockstar Games. Ovviamente a mentenere costantemente elevata l'attenzione di una community tanto vasta quanto variegate ed esigente ci pensano come sempre nuovi contenuti che vanno ...

Josef Fares a ruota libera dal confronto tra God of War e Red Dead Redemption 2 al problema degli utenti che non finiscono i giochi : Non solo dei chiarimenti sulla questione "Fuck the Oscars" ma Josef Fares (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out) durante un panel del Gamelab di Barcellona si lascia anche andare a delle considerazioni sull'industria e su due dei videogiochi più importanti degli ultimi anni: God of War e Red Dead Redemption 2. "La ragione per cui God of War ha vinto quasi sempre contro Red Dead Redemption 2? Credo perché God of War si prende alcuni rischi ...

Red Dead Online riceve nuovi capi d'abbigliamento - l'emote inchino rispettoso - sconti e molto altro : Rockstar ha svelato attraverso un comunicato stampa ufficiale tutte le novità di Red Dead Online:Questa settimana festeggia l'indipendenza nella vasta frontiera di Red Dead Online con ricompense e bonus per il tuo spirito avventuroso. Ottieni il 30% di denaro e PE bonus in più in tutte le missioni Free Roam insieme a vantaggiosi sconti su alcuni componenti per armi e sul famoso Evans a ripetizione. In più, novità per il catalogo Wheeler, Rawson ...

Red Dead Online celebra il Giorno dell’Indipendenza - tante iniziative in game : A distanza di numerosi mesi dalla sua release, Red Dead Online non smette di certo macinare numeri importanti. La componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2 continua nella sua marcia inarrestabile, con migliaia e migliaia di cowboys digitali che quotidianamente affollano le lande videoludiche del selvaggio West. Un affetto che ovviamente non nasce di certo dal nulla quello verso Red Dead Online. Tanti i contenuti proposti dagli addetti ...

Grand Theft Auto Online e Red Dead Online : Come ottenere Bonus esclusivi : Rockstar è lieta di fare squadra con Twitch Prime per collaborare a un programma che avrà inizio questo mese. Questo programma garantisce ai membri del Social Club e agli iscritti a Twitch Prime ricompense di gioco gratuite, Bonus e sconti esclusivi sia per GTA Online sia per Red Dead Online per molti mesi a venire. Twitch Prime è un’esperienza premium su Twitch compresa con l’abbonamento a Amazon Prime e ...