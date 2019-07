Notebook Surface Book 2 bloccati dall’aggiornamento del sistema operativo | Microsoft

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) L’aggiornamento di Windows 10 in distribuzione, noto come “May Update 2019”, sta dando problemi su alcuni computer2, tanto da avere spinto il colosso di Redmond a sospendere momentaneamente gli aggiornamenti su quel modello. Quello che è accaduto è che alcuni utenti che usano il portatile in questione, nella configurazione al top di gamma con scheda grafica dedicata di Nvidia, hanno lamentato l’impossibilità di usare la propria scheda video poiché scompare dal gestore dispositivi. Non solo: diverse app e giochi che sfruttano la scheda grafica dedicata non si aprono o si bloccano, creando non pochi disagi.testa l’accesso a Windows 10 senza password, più comodo il riconoscimento facciale Il problema, quindi, è circoscritto ad alcuni specifici prodotti con una ...

