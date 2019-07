romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Il ministro dell’interno Matteomercoledi’ 17 luglio alle 11 sara’ aldela Roma perre la struttura che ospita la piu’ grandedidella. Ben 450 esemplari curati dall’associazione di volontariato Animal Welfare ONLUS. È un’iniziativa che fa seguito allo stanziamento da parte del ministero dell’Interno di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali. I finanziamenti saranno distribuiti tra nove regioni (Puglia, Campania, Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia), che rispondono al requisito della presenza sul territorio di un numero di strutture per l’accoglienza di animali superiori a 50, e in percentuale rispetto al numero. L'articolodelin...

patriziarutigl1 : RT @romadailynews: Gattile del Verano: domani Salvini in visita a colonia gatti Capitale: Roma – Il ministro… - romadailynews : Gattile del Verano: domani Salvini in visita a colonia gatti Capitale: Roma – Il ministro… - deniserossa70 : Qualcuno mi sa dire come trovare il numero del gattile di Forlimpopoli?? -