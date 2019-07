Cupole per rendere Marte abitabile

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) (foto: Nasa)Under the dome. Vivere sotto una cupola potrebbe non essere poi così male, almeno se aneliamo a colonizzare. Nonostante sia il pianeta del Sistema solare piùdopo la Terra, nessun essere umano potrebbe sopravvivere al clima del Pianeta rosso. Oggi però un team di scienziati della Harvard University, del Jet Propulsion Lab della Nasa e della University of Edinburgh ha avanzato una nuova proposta: dellein aerogel di silicio potrebbero modificare le condizioni marziane ricreando localmente un ambiente simile a quello della Terra. Lo studio è stato appena pubblicato sulle pagine di Nature Astronomy. Una nuova Terra Già nel 1971 Carl Sagan aveva ipotizzato la possibilità diuna nuova Terra vaporizzando le sue calotte polari, in modo da modificare l’atmosfera del pianeta per innalzare le temperature e avere maggiori probabilità di avere ...

