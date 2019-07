Benjamin Mascolo e Bella Thorne | è amore social | In tanti non vedono l' ora che ci

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Insieme raccolgono centinaia di migliaia di seguaci su Instagram. Chitarrista lui, cantante e attrice lei,sono ufficialmente una coppia, la nuova coppiadell'estate 2019. A distanza di un mese dalla notizia del fidanzamento, i due bellissimi sono stati intervistati insieme da Vanity Fair per il numero in uscita in edicola domani, mercoledì 17 luglio.L'annuncio dell'inizio della relazione è arrivato dal profilo Instagram del componente del duo Benji e Fede, che forte del successo del nuovo singolo estivo Dove e quando, ha dichiarato a tutto il suo pubblico di aver iniziato a frequentare l'ex-stella di Disney Channel da oltre 20 milioni di follower. Il primo incontro, come spesso avviene per le relazioni ai tempi dei, pare sia avvenuto su Instagram ormai più di tre anni fa. "Lui sostiene che sono stata io la prima a commentare una sua foto ...

