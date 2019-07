ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Ogni estate è un calvario per i tifosi dell’, costretti a studiare testi di diritto e seguire ciò che accade nelle aule giudiziarie invece di sognare colpi di mercato e seguire ritiro e amichevoli precampionato. Già l’ultima estate per i lupi fu estenuante: il club di proprietà di Taccone fu estromesso dal campionato di B dal Tar per irregolarità amministrative legate a una fideiussione. Le speranze dei tifosi si affievolirono ricorso dopo ricorso, con i giudici che ribadirono il niet in ogni sentenza: la ripartenzaSerie D e una nuova proprietà, la Sidigas, giàguida della Scandone Basket, vennero considerate un sacrificio necessario per ripartire e tornare a sognare. Dopo un solo un anno però la nuova avventura, con gli irpini che intanto sono riusciti a centrare lain C e a laurearsi campioni d’Italia dilettanti, si è trasformato in un ...

TutteLeNotizie : Avellino, dalla promozione in C alla corsa scudetto fino al sequestro di 97 milioni al… - DonatoCapotorto : RT @adozioneanimali: (Avellino) Gattino adozione gattino abbandonato , Gatto Maschio: Billy cerca casa. Salvato dalla strada, gattino buoni… - monjkat : RT @adozioneanimali: (Avellino) Gattino adozione gattino abbandonato , Gatto Maschio: Billy cerca casa. Salvato dalla strada, gattino buoni… -