Amazfit GTR è ufficiale ed è fantastico | display AMOLED e autonomia da paura a prezzi

Con un manifesto che mostra lo slogan "Time for the Grand Tour Racing", Huami ha annunciato che presenterà un nuovo prodotto Amazfit il 16 luglio in Cina. Il dispositivo in questione dovrebbe essere uno smartwatch e alcuni rapporti ipotizzano che potrebbe trattarsi di Amazfit GTR in grado di offrire fino a 24 giorni di autonomia.