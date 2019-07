huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una delle zone più misteriose della provincia di Napoli è quella che ruota intorno al Monte di Procida, quel pezzo di terra, lago e, che comprende Miseno, capo e lago, Bacoli, Monte di Procida, appunto, Torregaveta, e poco più in là Cuma e i suoi scavi. Un territorio precario, mobile, fragile e bellissimo che su di me haavuto un fascino particolare. Un misto di sale e promontori che dà l’idea dell’assenza di futuro, un po’ per il peso specifico del passato, per la storia, un po’ perchépare possa scomparire da un momento all’altro.Mi succedeva trent’anni e più fa, quando andavamo ad esempio a fare il bagno all’Isolotto di San Martino, mi aspettavoche quelle rocce sparissero da un momento all’altro, facendo sprofondare noi che arrivavamo dalla campagna tra Napoli e ...

lucablanco73 : ??sTAMATTiNA sTAMATTiNA ADAttA X MANGiAR LA PAtATiNA TuTTo NuVOLo e L'AriA è fREsCHiNA VOLeVO ANDAre iN PiNeTiNA DAL… - HuffPostItalia : Tutto si adatta al mare: una forma ogni volta diversa, ma sempre uguale - Poway49 : Volano milioni di persone ogni giorno L'aereo è il mezzo più sicuro I rumori sono i check prevolo Durante il volo s… -