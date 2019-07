Tutta la Roma di mammà

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza rifiuti a Roma è Tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Roma - incendio in un'officina alla Magliana - la nube nera visibile da Tutta la città : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in...

Allerta Meteo in Emilia Romagna per Domenica 7 Luglio : “temporali fulmini e grandine su Tutta la Regione” : Arpae Emilia-Romagna ha diramato un Allerta Meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Sono previste condizioni di instabilita’ su tutto il territorio regionale, riferisce l’Arpae dell’Emilia Romagna, che potranno dare luogo, a partire da domattina, a intensi fenomeni temporaleschi, associati a fulmini e grandine. Meteo, pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est: weekend da incubo con tornado, ...

Emergenza rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire Tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

La notte rosa il 5 luglio in Tutta la Romagna e nel nord delle Marche : Conto alla rovescia per la 14ª edizione de “LA notte rosa”, il Capodanno dell’estate italiana, che venerdì 5 luglio animerà

Montezemolo all'attacco : "Roma è precipitata. Tutta colpa della Raggi..." : Pina Francone Luca Cordero di Montezemolo commenta la vittoria di Milano-Cortina e critica aspramente l'operato del sindaco capitolino "La Raggi ha dimostrato in questi tre anni il suo valore...le Olimpiadi potevano essere il volano per far ripartire la nostra nazione e togliere Roma da quello che in questo triennio è diventata. Roma poteva tornare a volare, oggi è precipitata rovinosamente", Luca Cordero di Montezemolo boccia in ...

Montezemolo a Leggo sulle Olimpiadi : «Roma poteva volare. Invece è precipitata. Tutta colpa della Raggi» : ?Ha seguito l?annuncio dell?assegnazione in tv. «Come la finale dei mondiali di calcio». Quando sono state ufficializzate Milano e Cortina come città ospitanti delle...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di Tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Terremoto a Roma : paura e gente in strada per Tutta la notte a Colonna epicentro del sisma : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 della durata di circa 40 secondi e con due successive repliche: paura nella serata di ieri e durante la notte a Roma, soprattutto nel quadrante est e sud, e in alcuni comuni dei Castelli Romani. L'epicentro, infatti, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a nove chilometri di profondità a tre chilometri a nord est di Colonna, comune dei Castelli Romani. E proprio nei ...

Terremoto a Roma - forte scossa di magnitudo 3.7 avvertita in Tutta la Capitale : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno a Roma alle ore 22.43 di questa sera. La scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita in varie zone della Capitale. La...

Terremoto a Roma - forte scossa avvertita alle 22.43 in Tutta la Capitale : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno a Roma alle ore 22.43 di questa sera. La scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita in varie zone della Capitale. La...

A giugno l’antica Roma celebrava la dea Vesta : l’antica origine di una festa Tutta al femminile : In epoca repubblicana ed imperiale i giorni dal 7 al 15 giugno erano dedicati alla dea Vesta, l’antica divinità del focolare domestico: una fiamma, quella del suo tempio, che doveva restare sempre accesa a simboleggiare il benessere dello Stato. A questo pensavano le Vestali: ecco qual è la loro storia.Continua a leggere

EasyStanza : opinioni su RoomGo - come funziona il servizio a Roma - Milano - Firenze - Bologna e Tutta Italia : EasyStanza, come dice il nome stesso, è uno dei modi più facili e veloci per trovare una stanza o un coinquilino, affittare camere o posti letto, semplicemente navigando nel mare del web. Ricercando online capita di imbattersi in numerosi annunci di stanze in affitto anonime, ma in Easy Stanza, da oggi RoomGo, ogni posto letto in affitto, ogni richiesta di coinquilino assumerà un volto, una storia e prenderà vita, fra le necessità e i desideri ...

La Metro A di Roma sarà a servizio ridotto per Tutta l'estate : Per muoversi con la Metro a Roma quest’estate bisognerà tenere d’occhio il calendario. A partire dal prossimo fine settimana e fino al termine di agosto alcune stazioni della linea A saranno chiuse a intermittenza per “lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria”. I giorni di chiusura parziale saranno 33 su i 78 che vanno dal 7 giugno al 26 agosto, periodo indicato dall’Atac per la ...