Telegram è l’app più utilizzata dall’Isis per fare propaganda

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una ricerca della George Washington University ha esaminato 636 canali diadoperatiper distribuire materiale propagandistico ereclutamento. Il report intitolato Encrypted Extremism fa luce sul complesso ecosistema di comunicazioni basato suche viene ampiamente sfruttato dagli aderenti al gruppo terroristico dello Stato Islamico. L’uso di, come sottolineano Bennet Clifford e Helen Powell nel loro studio, è conveniente poiché offre ai jihadisti un mezzo gratuito e criptato per coinvolgere i sostenitori tramite la diffusione di materiale propagandistico e contenuti multimediali. Lo studio, condotto tra il primo giugno del 2017 e il 24 ottobre del 2018, ha analizzato 636 canali pro Isis diin lingua inglese. Sebbene si tratti di un campione ristretto, il report evidenzia come i sostenitori dell’Isis anglofoni sfruttino al meglio le ...

