Roghi contro lo sgombero di Primavalle Tensioni tra occupanti e polizia

L’Aeronautica Militare in prima linea contro i Roghi dei rifiuti : Dopo i positivi esiti delle prime attività sperimentali di monitoraggio ambientale con assetti aerei da ricognizione del L’Aeronautica Militare , svolte durante il mese di maggio, la Difesa ha deciso di ampliare la sperimentazione anche agli Assetti a Pilotaggio Remoto (APR) e di allargare la platea dei beneficiari a tutti i firmatari del “Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti ” avviato con il protocollo d’intesa firmato a Caserta ...

Incendi in Piemonte : elicottero e volontari AIB pronti contro i Roghi : Il Piemonte è pronto ad affrontare gli Incendi boschivi: un elicottero regionale è pronto ad alzarsi in volo in caso di necessità e squadre di volontari del servizio anti Incendi boschivi AIB monitorano il territorio. Il caldo causa non solo disagi ai cittadini e diffusi blackout alla rete elettrica. messa a dura prova dall’incremento dei consumi e dallo stress termico, ma aumenta anche l’indice di pericolosità Incendi. Anche il ...