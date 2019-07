MotoGp | continua il botta e risposta tra Puig e Ciabatti | il ds della Ducati mette in

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo l’attacco di, il direttore sportivoha voluto replicare a tono confermando il suo pensiero La querelle trae Honda, così come iltra Paoloed Alberto. La discussione è partita da Borgo Panigale, infatti il ds‘Rossa’ aveva ammesso come le vittorieHRC dipendessero molto da Marquez. LaPresse/Simone Rosa Una constatazione che non è piaciuta a, che ha risposto a tono chiedendo al collega di informarsi. Oggi è arrivata la replica diai microfoni di Motorsport.com: “quello che ha fattoè mal interpretare le mie dichiarazioni con l’intenzione di creare polemiche. In questo modo, può attaccare gratuitamente la. Semplicemente, trovo un dato inconfutabile la rilevanza di Marc per le vittorie ed i campionati che la Honda ha accumulato da quando ha ...

